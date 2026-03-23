Il 2026 segna una svolta per la busta paga dei lavoratori, con l’introduzione di un pacchetto di flat tax mirate e una revisione dell’Irpef che punta a rendere il netto mensile più pesante. La manovra 2026 agisce su più fronti: dagli aumenti contrattuali agli straordinari, fino ai premi di produzione, introducendo regimi di tassazione sostitutiva che variano dall’1% al 15%. Tuttavia, il beneficio non arriva per tutti allo stesso modo: mentre per la maggior parte dei dipendenti privati l’aumento è automatico e immediato nel cedolino, per altre categorie – come chi è senza sostituto d’imposta – il vantaggio fiscale si concretizzerà solo con la dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flat tax su aumenti, straordinari e premi: ecco quando l’aumento in busta paga è automatico e quando il rimborso arriva dopo

Articoli correlati

Stipendi, scatta la flat tax sugli aumenti in busta paga: chi ci guadagna, la circolare del FiscoL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per applicare la nuova tassa piatta del 5% sugli aumenti in busta paga per i rinnovi di contratto...

Bonus busta paga 2026, taglio cuneo fiscale e flat tax: come ottenerliSono diverse le agevolazioni fiscali e i bonus che arrivano direttamente in busta paga.

Tutti gli aggiornamenti su Flat tax su aumenti straordinari e...

Temi più discussi: Stipendi marzo 2026, flat tax su rinnovi contrattuali e festivi: cosa cambia in busta paga; Trattamento integrativo salvo con le nuove flat tax sugli aumenti in busta paga; Flat Tax 2026: ecco perchè i super-ricchi lasciano Londra e scelgono Milano; Modalità di pensione anticipata confermate nel 2026: quali sono e novità.

Flat tax stipendi 2026: come cambiano busta paga, aumenti e premiAlle riunioni in ufficio, al bar sotto l’azienda, sui gruppi WhatsApp dei colleghi gira sempre la stessa frase: dal 2026 arriva la flat tax sugli stipendi. Suona bene, sembra la promessa di una bust ... alphabetcity.it

Stipendi marzo 2026, flat tax su rinnovi contrattuali e festivi: cosa cambia in busta pagaLeggi su Sky TG24 l'articolo Stipendi marzo 2026, flat tax su rinnovi contrattuali e festivi: cosa cambia in busta paga ... tg24.sky.it

latte, flat white y cappuccino x.com

Flat Parioli Post Production Vfx | Rome facebook