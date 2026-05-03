Durante un controllo in casa getta la droga dal balcone e nel water | arrestato un uomo di 42 anni

Durante un controllo domiciliare a Camporeale, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, per possesso di droga. Nel corso della perquisizione, l’uomo ha cercato di nascondere la sostanza gettandola dal balcone e nel water. La busta trovata conteneva circa 20 grammi di marijuana. L’arrestato è stato portato in caserma e l’operazione prosegue con ulteriori accertamenti.

Un arresto per spaccio di droga a Camporeale. Dopo una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno bloccato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, che durante il controllo aveva tentato di disfarsi di una busta con 20 grammi di marijuana gettandola dalla finestra e poi di liberarsi del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Arrivano i carabinieri in casa e cerca di disfarsi della droga lanciandola dal balcone: arrestatoI carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori "Sicilia" e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno... Tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta la droga durante la fuga: denunciatoI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calci e pugni agli agenti che cercando di identificarlo durante un controllo: denunciato 25enne; Ricercato da tre anni, arrestato durante un controllo stradale; Minorenne in giro con 150 grammi di cocaina, arrestato dalla stradale durante un controllo di routine; Fermato per controllo in strada, in casa aveva 3 kg di ketamina. 12enne trovato in possesso di un coltello da 15 cm: la scoperta dei carabinieri durante un controlloControlli dei militari in città, dal Vomero a Chiaiano, da Scampia fino ai Baretti di Chiaia nella giornata del 1° maggio ... napolitoday.it Auto in sosta vietata, insulti a due vigilesse durante un controllo: denunciatiUna banale richiesta di spostare l'auto da un pezzo di strada dove non era consentita la sosta, scatena il caos e la confusione tra una coppia di Nocera Inferiore e due vigilesse del ... ilmattino.it Ecco tutti i riconoscimenti consegnati durante la serata - facebook.com facebook Alessandro Trevisani (TgR Marche) ha sdoganato l'augurio più onesto durante la conduzione di un telegiornale. x.com