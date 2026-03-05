Mafia garganica | 30 anni per omicidio a Giovanni Iannoli condanna confermata in Appello

In un procedimento giudiziario, la Corte d'Appello ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Giovanni Iannoli, 38 anni, di Vieste. L'uomo, reo-confesso, è accusato di aver ucciso Marino Solitro nell'aprile del 2015 a Gargano. La sentenza riguarda un caso di omicidio che si è svolto nella cittadina garganica.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bari che ha, di fatto, confermato il verdetto emesso il 21 febbraio 2025 dalla Corte d'Assise di Foggia. L'omicidio di Mario Solitro risale al 2015 Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la confessione resa in coda al processo hanno evitato a Iannoli l'ergastolo ostativo applicabile ai reati più gravi, in particolare i reati di stampo mafioso. L'omicidio, lo ricordiamo, fu confessato da Iannoli (difeso dagli avvocati Michele Arena e Ippolita Naso) che, sul finire dell’istruttoria dibattimentale, chiese la parola spiazzando tutti e assumendosi la responsabilità in merito a due fatti di sangue: l’omicidio Solitro, appunto, e quello di Antonio Fabbiano, per il quale Iannoli è stato già condannato in primo grado all’ergastolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Postino di Bernareggio e il tentato omicidio: confermata in Appello la condanna a 8 anniBernareggio (Monza Brianza), 22 Febbraio 2026 - Prima aveva tentato di investirlo due volte con l'auto, poi l'aveva accoltellato all'addome.

Accusato di un omicidio compiuto nel 1990, confermata la condanna a 30 anniLECCE – Confermata in appello la condanna a trent’anni di reclusione per Giovanni De Tommasi, 63 anni, di Campi Salentina, ritenuto il mandante...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovanni Iannoli.

Temi più discussi: Mafia garganica, omicidio di Marino Solitro: inflitti 30 anni in appello a Giovanni Iannoli Smigol; VIESTE/ ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI IN – VIA MAGELLANO; PIGIAMA IN OFFERTA AL BOLLE DI SAPONE; Trasporto pubblico a Foggia, i sindacati: Incertezza sull’affidamento in house di ATAF.

Mafia garganica, omicidio di Marino Solitro: inflitti 30 anni in appello a Giovanni Iannoli SmigolLa Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Giovanni Iannoli, 38 anni, di ... immediato.net

Condannato a 30 anni Giovanni Iannoli, reo confesso dell’omicidio SolitroVieste – Condanna a 30 anni di reclusione per Giovanni Iannoli, 38enne di Vieste, reo confesso dell’omicidio di Marino Solitro, ucciso il 29 aprile 2015 nella cittadina garganica. La sentenza è stata ... statoquotidiano.it

Telesveva. . Vieste, Marino Solitro ucciso a 50 anni perché non riconosceva la supremazia del clan: 30 anni di carcere per Giovanni Iannoli, accusato anche del tentato omicidio di Raduano #vieste #cronaca #omicidio #condanna - facebook.com facebook

ULTIM'ORA Mafia garganica, omicidio di Marino Solitro: inflitti 30 anni in appello a Giovanni Iannoli “Smigol” x.com