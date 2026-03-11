Giornata Mondiale dell’Endometriosi | l’APE celebra 20 anni di impegno e consapevolezza

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, l’Associazione dei Pazienti Endometriosici (A.P.E.) ha annunciato che quest’anno celebra i venti anni di attività. Per tutto il mese, l’associazione organizza eventi pubblici, sessioni di formazione e campagne di sensibilizzazione in diverse piazze italiane, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulla malattia e promuovere la consapevolezza tra il pubblico.

L’A.P.E. compie 20 anni e promuove un mese di iniziative per la Giornata Mondiale dell’Endometriosi: informazione, piazze, formazione e sensibilizzazione. Il 28 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, l’A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi – celebra i suoi 20 anni di attività con un mese ricco di iniziative in tutta Italia. Nata il 14 febbraio 2006, l’associazione è oggi una realtà nazionale composta da volontarie, pazienti e professionisti uniti da un obiettivo comune: dare voce a una malattia cronica che colpisce una donna su dieci e che ancora oggi soffre di un ritardo diagnostico medio tra i cinque e gli otto anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

