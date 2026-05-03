Due sfide equilibratissime decise da episodi | l' Italposa lotta fino all’ultimo ma Bollate resta imbattuta

L'Italposa Forlì ha affrontato la capolista Bollate in due incontri molto combattuti, conclusi entrambi con un margine minimo di punti. In gara 1, la squadra locale ha perso 3-2, mentre in gara 2 il risultato è stato 2-1 a favore delle lombarde. Nonostante la resistenza della squadra di casa, la capolista ha mantenuto l’imbattibilità, portando a casa entrambe le sfide.

L’Italposa Forlì esce sconfitta dal doppio confronto contro la capolista Quick Mill Bollate. Entrambe le sfide si sono concluse con il minimo scarto a favore delle lombarde: 3-2 in gara 1 e 2-1 in gara 2. Le milanesi confermano così la propria imbattibilità e il primo posto solitario in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Ristopro lotta fino all’ultimo ma non bastaristopro 77 casoria 86 (d1ts) RISTOPRO FABRIANO: Romondia 9, Beyrne 2, Dri 5, Šilke-Žunda 3, Wojciechowksi 14, Abega 23, Beltrami, Vavoli 15,... Narconon Volley cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiroCOPERTINOMELENDUGNO - In una domenica baciata da un sole quasi estivo, che ha tentato molti con il richiamo delle marine salentine, il vero calore si...