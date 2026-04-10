Report polizia 2025 sequestrate 13 tonnellate di droga e arrestati 62 latitanti | Tutti i dati

Nel rapporto della polizia del 2025 vengono riportati oltre 140 interventi antimafia che hanno portato al sequestro di 13 tonnellate di droga e all'arresto di 62 latitanti. Sono state confiscate proprietà per circa 150 milioni di euro. Si registra una diminuzione dei femminicidi e un aumento dei crimini informatici. I dati ufficiali mostrano l'attività delle forze dell'ordine nel corso dell'anno.

Quasi 4 milioni di chiamate ricevute e 1,2 milioni di interventi compiuti dai 96mila agenti in divisa, che hanno portato al fermo di 8.426 persone. Oltre 144 operazioni antimafia portate a termine, con l'arresto di 958 tra cui 62 latitanti e la confisca o il sequestro di beni per un valore di circa 150 milioni di euro. E infine più di 1,6 milioni di multe sono state recapitate alle case degli italiane, ben 500mila per eccesso di velocità. Sono solo alcuni dei dati che sono andati a costellare il rapporto annuale con cui la polizia celebra il suo 174esimo anniversario dalla fondazione., Nel 2025, l'attività antidroga della polizia ha toccato livelli record con il sequestro di oltre 13 tonnellate di stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Quindi, ricapitolando : i Palestinesi sono terroristi tutti (compresi i bambini) e vanno sterminati tutti. I siriani, a parte quelli dell’Isis di cui si favorisce l’ascesa al potere perché sono alleati di Israele, sono terroristi e vanno sterminati o costretti a diventare profughi x.com