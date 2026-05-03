A Carrara si sono verificati due incidenti nelle zone tra Avenza e il centro città. In un episodio, un motociclista è finito contro il parabrezza di un'auto, riportando ferite. In un altro caso, un uomo di circa settant’anni è stato investito in via Monterosso, causando lievi ferite. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche di entrambi gli incidenti per chiarire le cause.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile l'impatto del motociclista contro il parabrezza?. Cosa ha causato l'investimento del settantenne in via Monterosso?. Chi dovrà analizzare le dinamiche degli scontri avvenuti domenica?. Quali criticità stradali emergeranno dai rilievi della Polizia municipale?.? In Breve Scontro ore 11:30 in via Campo d’Appio nel quartiere Peep di Avenza.. Investimento pedone ore 19:02 in via Monterosso con codice giallo a Massa.. Settantenne trasportato all'ospedale delle Apuane dopo l'impatto in via Monterosso.. Polizia municipale effettua rilievi tecnici su via Campo d’Appio e via Monterosso.. Due persone sono rimaste ferite tra Avenza e il centro di Carrara in questa domenica 3 maggio 2026, a causa di due distinti incidenti stradali avvenuti in orari differenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due incidenti a Carrara: motociclista e anziano feriti tra Avenza e centro

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