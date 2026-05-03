Due imprenditori casertani sconfitti in Cassazione | niente truffa confermata l’assoluzione degli imputati

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da due imprenditori di Caserta, confermando così l’assoluzione già stabilita in precedente grado di giudizio. La decisione mette fine alla vicenda giudiziaria che li vedeva coinvolti in un procedimento per presunta truffa. La sentenza definitiva chiarisce che non ci sono prove a carico degli imputati in merito alle accuse mosse nei loro confronti.

La Corte di Cassazione mette la parola fine alla vicenda giudiziaria che vede protagonisti due imprenditori di Caserta, Daniele Di Nuzzo e Fabio Di Nuzzo, rigettando il loro ricorso e confermando l’assoluzione degli imputati.I due, costituiti parte civile insieme alla società Faddim srl, avevano.🔗 Leggi su Casertanews.it

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