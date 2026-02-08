Cassazione | truffa online confermata la condanna per il salernitano che incassò denaro illecito su Postepay

La Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 31 anni di Salerno. Era stato accusato di aver truffato online, usando una carta Postepay per incassare denaro illecito. La sentenza definitiva mette fine a un procedimento iniziato con l’accusa di aver fatto soldi in modo fraudolento.

Un uomo di 31 anni originario di Salerno è stato condannato in via definitiva per una truffa online perpetrata attraverso l’utilizzo di una carta prepagata. La sentenza, emessa dalla Corte di Cassazione, pone fine a un lungo iter giudiziario in cui l’imputato aveva tentato di giustificare la sua responsabilità sostenendo di essere vittima di un furto di identità. La Cassazione ha respinto tale difesa, confermando la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Sassari nel maggio 2025. La vicenda, che solleva interrogativi sulla sicurezza delle transazioni digitali e sulla responsabilità individuale nell’era dell’online banking, si è conclusa con una pronuncia che ribadisce l’importanza della prudenza e della verifica nell’utilizzo di strumenti finanziari elettronici.🔗 Leggi su Ameve.eu

