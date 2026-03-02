È scomparso Giuliano Giannoni, noto commerciante e figura di spicco nel settore gastronomico della zona. La sua attività si trovava a pochi passi dal mare di Lido di Camaiore, dove ha contribuito a diffondere una cultura del buon cibo. La sua presenza è stata riconosciuta e apprezzata da molti clienti e colleghi nel corso degli anni.

Lido di Camaiore (Lucca), 2 marzo 2026 – E’ morto Giuliano Giannoni, pioniere del ‘buon cibo’ in Versilia, una persona stimata e apprezzata, nonché commerciante molto noto per la sua attività. Aveva 80 anni, compiuti a dicembre, e ben cinquantasei ne ha la sua Gastronomia Giannoni, all’angolo delle Ville Romane a Lido di Camaiore, meta di appassionati di cucina e e di piatti speciali. Lascia la moglie Lucia Marsili, compagna di tutta una vita e che ha la passione di scrivere, le figlie Serena e Gaia, i nipoti Lorenzo, Federico ed Alessandra e i pronipoti, una famiglia bella e numerosa, oltre che tantissimi amici e clienti. Un negozio storico. Lascia la sua ‘famiglia’ del negozio, unita e motivata seppur con l’avvicendarsi di tempi e persone, fin dagli anni Settanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Giuliano Giannoni, pioniere del “buon cibo”. Sua la storica gastronomia a due passi dal mare

