Ducci il sindaco in sella un quarto di secolo Con lui la città contadina diventò industriale

Aldo Ducci ha ricoperto il ruolo di sindaco di Arezzo per 23 anni, partecipando a sei consiliature consecutive. Durante il suo mandato, la città, tradizionalmente agricola, ha visto un processo di industrializzazione e sviluppo urbanistico. La sua presenza in carica è ormai un riferimento per la storia politica locale, con una continuità che lo distingue da altri amministratori. La sua lunga gestione ha segnato un periodo di trasformazione per il territorio.

Repek Ci sono i sindaci. Poi c’è "Il Sindaco". E ad Arezzo è lui: Aldo Ducci. Per i numeri, imbattibili fino a una futura e improbabile nuova legge: 23 anni e 6 consiliature con la fascia. Per le impronte lasciate sul terreno e sulle persone: trasformazione urbanistica, investimenti pubblici, servizi per l’infanzia. Per essere stato nel posto giusto al momento giusto: l’industrializzazione, la nascita dei settori identitari e cioè moda e oro, lo sviluppo demografico. Per la coerenza politica: nonostante un cuore lontanissimo dal Pci aveva capito che l’unica chiave della governabilità era l’asse Psi-Pci e non ha mai derogato, nonostante le scelte diverse, a livello nazionale, dei suoi compagni di partito, i socialisti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ducci, il sindaco in sella un quarto di secolo. Con lui la città contadina diventò industriale Notizie correlate Francesca Albanese, scontro con il sindaco di Modena. Lei: “Restituirò l’omaggio della città”. Lui: “Il suo ego prevale sul resto”Modena, 9 marzo 2026 – Botta e risposta tra il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui territori... Il giorno in cui l’Etna divorò Catania: 122 giorni di lava e la città diventò neraL’11 marzo 1669, l’Etna aprì le sue viscere sul fianco meridionale e scatenò la più devastante eruzione vulcanica della storia siciliana.