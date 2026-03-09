Il 9 marzo 2026 si sono verificati confronti tra il sindaco di Modena e Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi. Albanese ha dichiarato di voler restituire un omaggio ricevuto dalla città, mentre il sindaco ha risposto accusandola di lasciarsi dominare dall'ego. La discussione ha coinvolto i due protagonisti in una serie di scambi diretti e pubblici.

Modena, 9 marzo 2026 – Botta e risposta tra il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi. “Mi dispiace che la dottoressa Albanese anteponga la critica a lei rivolta alle mie parole di condanna per la tragedia palestinese – le parole del primo cittadino -. Il suo ego prevale evidentemente sul resto che ha ben più drammatica importanza ”. La polemica inizia il 5 marzo e passa per il “Grosso d’argento” (moneta simbolica, ndr) consegnato all’Albanese che si è detta pronta a riconsegnarlo. Ma partiamo dall’inizio. Lo scontro inizia il 5 marzo. Lo scontro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, inizia il 5 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesca Albanese, scontro con il sindaco di Modena. Lei: “Restituirò l’omaggio della città”. Lui: “Il suo ego prevale sul resto”

