Il giorno in cui l’Etna divorò Catania | 122 giorni di lava e la città diventò nera

Il 11 marzo 1669, l’Etna iniziò un’eruzione che durò 122 giorni, durante i quali la lava si riversò sul territorio circostante e la città di Catania si ricoprì di cenere nera. L’eruzione partì dal fianco meridionale del vulcano e rappresentò la più grave calamità vulcanica della storia siciliana. Le colate di lava modificarono il paesaggio e provocarono ingenti danni alla città.

L’ 11 marzo 1669, l’Etna aprì le sue viscere sul fianco meridionale e scatenò la più devastante eruzione vulcanica della storia siciliana. In 122 giorni, un fiume di lava percorse oltre 16 chilometri, seppellì almeno una decina di centri abitati e raggiunse il mare di Catania, ridisegnando per sempre la costa orientale dell’isola. Già dall’8 marzo una serie di violenti terremoti aveva cominciato a squassare il fianco sud-orientale del vulcano, causando crolli e danni a Nicolosi. Erano i segnali del magma che, risalendo dai serbatoi profondi, premeva contro le pareti dei condotti interni cercando una via d’uscita. La tensione crostale culminò il mattino dell’11 marzo, quando una frattura lunga circa 12 chilometri si aprì nel terreno, estendendosi dalle quote sommitali fino a circa 900 metri sul livello del mare, nei pressi di Nicolosi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

