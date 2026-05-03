Una rete di spaccio composta da dodici giovani è stata smantellata dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato droga e circa 20.000 euro in contanti. Gli investigatori hanno accertato che i ragazzi gestivano transazioni con importi fino a 5.000 euro, coordinando le operazioni tra diverse province. L’indagine ha portato al fermo di alcuni sospetti coinvolti in attività di vendita e distribuzione di sostanze stupefacenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a gestire tagli da 5.000 euro?. Chi sono i dodici giovani coinvolti nella rete tra le province?. Come si è diffusa la rete tra Mantova, Ferrara e Verona?. Cosa hanno rivelato le analisi dei cellulari sugli altri complici?.? In Breve Indagini iniziate a settembre a Quistello dopo fermo di un ragazzo con hascisch.. Sequestrati 20.000 euro in contanti divisi in pacchetti da 5.000 euro a Ferrara.. Operazione coinvolge province di Mantova, Ferrara, Rovigo e Verona con supporto cinofili.. Indagati tra i 16 e i 23 anni operavano tra Quistello e Occhiobello.. Dodici giovani tra i 16 e i 23 anni sono finiti sotto la lente dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga dopo un’indagine sullo spaccio che ha coinvolto Mantova, Ferrara, Rovigo e Verona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droga e 20.000 euro: smantellata rete di spaccio di 12 giovani

Grand Banditisme, les nouvelles armes des caïds

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