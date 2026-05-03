Dream Fest ladro in azione Ruba cellulare al parco XXV aprile e chiede il riscatto alla proprietaria

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ladro ha sottratto un cellulare durante un evento al parco XXV aprile. Approfittando della confusione tra i partecipanti, ha preso il telefono e ha successivamente contattato la proprietaria chiedendo un riscatto. La polizia è stata informata e sta indagando sull'accaduto per identificare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita durante il furto, che si è verificato nel pomeriggio.

Ha approfittato della calca, della distrazione e del divertimento imperanti al parco XXV aprile in occasione del ’Marecchia Dream Fest’ di venerdì per mettere le mani sul cellulare di una donna presente alla manifestazione e in un secondo momento ricattare la stessa chiedendole 70 euro come riscatto per riavere lo smartphone. Di questo è accusato un tunisino arrestato venerdì dalla polizia di Stato per l’accusa di estorsione dopo essere stato individuato come il responsabile appunto del furto di un cellulare. Tutto è nato durante i festeggiamenti per il Primo Maggio al parco Marecchia, dove una donna è stata derubata appunto del telefono. La vittima, accortasi di non avere più l’apparecchio con sé, ha immediatamente eseguito tramite il telefono di un amico una telefonata al proprio numero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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