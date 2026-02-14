Dramma nel salernitano | noto imprenditore trovato morto in auto

Un noto imprenditore del salernitano è stato trovato morto nella sua auto, vittima di un tragico incidente che ha scosso la comunità. La scoperta è avvenuta ieri sera lungo una strada secondaria, dove i passanti hanno notato il veicolo fermo e hanno chiamato le forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che un malore improvviso possa aver causato il decesso dell’uomo, che aveva 52 anni e gestiva una ditta di trasporti nella zona. La notizia ha lasciato senza parole amici e colleghi, che ricordano il suo impegno e la sua passione per il lavoro.

La tragedia si è consumata a Sant'Egidio del Monte Albino, nei pressi del Comune. L'uomo, Giovanni Iessi, era originario di Ravello Un dolore improvviso, che nella tarda serata di ieri ha attraversato la Costiera lasciando incredulità e lacrime. La comunità di Ravello piange Giovanni Iessi, 60 anni, volto noto nel settore del trasporto turistico, trovato privo di vita all'interno della sua auto. La tragedia si è consumata a Sant'Egidio del Monte Albino, nei pressi del Comune. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima l'imprenditore si era fermato in un bar della zona per acquistare un gratta e vinci, poi avrebbe raggiunto la vettura parcheggiata.