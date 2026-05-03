Dramma in Italia neonata ustionata in casa | momenti drammatici

Nella serata di ieri a Bibbiena, in provincia di Arezzo, una neonata di otto mesi ha riportato gravi ustioni in un incidente domestico. L’incidente si è verificato poco dopo le 20 all’interno dell’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la bambina in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Attimi di paura nella serata di ieri a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove una bambina di appena otto mesi è rimasta gravemente ustionata in seguito a un incidente domestico avvenuto all’interno dell’abitazione di famiglia poco dopo le 20. Un episodio drammatico che ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi, mobilitata per garantire alla piccola il trasferimento più rapido possibile in una struttura specializzata. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, ancora in fase di approfondimento, la neonata sarebbe stata colpita da acqua bollente finita accidentalmente sul suo corpo. Le ustioni più serie hanno interessato una mano e una gamba, le due aree maggiormente colpite dall’incidente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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