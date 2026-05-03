Arezzo neonata ustionata con acqua bollente | trasportata al Meyer di Firenze in eliambulanza

Una neonata è rimasta ustionata con acqua bollente ieri sera a Bibbiena, in provincia di Arezzo. La bambina ha riportato ustioni alle braccia e alle gambe e si trovava in una casa al momento dell'incidente. È stata trasportata con un'eliambulanza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola sono attualmente monitorate dai medici.

L'incidente domestico è avvenuto ieri sera in una casa di Bibbiena, in provincia di Arezzo: la bimba ha riportato ustioni alle braccia e alle gambe ed è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di FirenzeUna bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2... Leggi anche: Bibbiena: bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente, trasportata d’urgenza al Meyer Aggiornamenti e contenuti dedicati Arezzo, neonata ustionata con acqua bollente: trasportata al Meyer di Firenze in eliambulanzaL'incidente domestico è avvenuto ieri sera in una casa di Bibbiena, in provincia di Arezzo: la bimba ha riportato ustioni alle braccia e alle gambe ed ... fanpage.it Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di FirenzeUna bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a ... lapresse.it