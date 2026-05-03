Bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente al Meyer in elicottero e ricoverata

Una bambina di otto mesi è stata ustionata da acqua bollente durante un incidente domestico avvenuto ieri sera a Bibbiena, in Casentino. Dopo l’incidente, è stata trasferita in volo all’ospedale pediatrico con un elicottero. La bambina è attualmente sotto assistenza medica e le sue condizioni sono monitorate dai sanitari. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in un incidente domestico. È successo nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a Bibbiena, in Casentino.Subito è scattato l'allarme: sul posto si sono recati i soccorsi del 118 attivati dalla Asl Toscana Centro, che ha spedito sul posto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Bimba di 8 mesi si ustionata con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicotteroArezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico... Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di FirenzeUna bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bimba di 18 mesi rimane incastrata in un tosaerba nel Trevigiano: è gravissima; Treviso, bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba guidato dal papà: è gravissima; Mononucleosi nei Bambini: sintomi, come si trasmette e cosa fare; Bimba di 18 mesi schiacciata sotto il tosaerba: è in fin di vita. Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di FirenzeUna bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a ... lapresse.it Bimba di 8 mesi ustionata: è ricoverata al MeyerUna bimba di 8 mesi è rimasta ustionata in casa, nel comune di Bibbiena, in un incidente domestico avvenuto ieri sera pochi minuti dopo le 20. La dinamica non è ancora chiara ma al momento si sa che l ... arezzonotizie.it Bimba di 8 mesi ustionata dall’acqua bollente: è grave La piccola trasportata d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale - facebook.com facebook Bimba di 8 mesi si ustionata con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicottero x.com