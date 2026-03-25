abbazia di pomposa la presentazione della guida turistica

Sabato prossimo alle 10:30 si terrà presso la Palazzina dello Iat a Codigoro la presentazione di una nuova guida turistica dedicata ai bambini. La pubblicazione si intitola

Appuntamento sabato prossimo, alle 10,30, presso la Palazzina dello Iat davanti alla millenaria abbazia a Codigoro, con la presentazione della guida turistica per bambini intitolata "Alla scoperta dell’Abbazia di Pomposa con Guido monaco e musico". Un libro al costo di 10 euro, i cui contenuti sono stati preparati da Gianna Braghin con le illustrazioni di Alberto Lunghini e dito da Volta la Carta che sarà presente con Claudio Fabbri. "Questa "Guida alla scoperta dell’Abbazia di Pomposa" è l’unico libro in italiano su Guido monaco ed è l’invito ad un viaggio esperienziale, reso lieve e avventuroso - dice il sindaco Alice Zanardi che sabato aprirà l’incontro - grazie al talento dell’autrice Gianna Braghin e dell’illustratore Alberto Lunghini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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