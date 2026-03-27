Dove vedere Sinner-Zverev lo sport in tv di venerdì 27 marzo

Venerdì 27 marzo, gli appassionati possono seguire in televisione le qualificazioni del Gran Premio degli Stati Uniti e un'amichevole di calcio. Tra gli eventi più attesi, si svolge anche il match di tennis tra Sinner e Zverev, trasmesso su canali sportivi dedicati. La giornata offre una varietà di spettacoli sportivi disponibili in diretta e in streaming.

Tra gli appuntamenti di oggi le prove del Gran Premio degli Stati Uniti, il calcio con l'amichevole Inghilterra-Uruguay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Zverev, lo sport in tv di venerdì 27 marzo Articoli correlati Sport in tv oggi (venerdì 27 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 27 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Dove vedere Napoli-Torino e tutto lo sport in tv di venerdì 6 marzoOggi, venerdì 6 marzo, ritornano le emozioni della Serie A con la sfida tra Napoli e Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle 20. Altri aggiornamenti su Dove vedere Sinner Zverev lo sport in... Temi più discussi: Sinner-Zverev vale la finalissima a Miami: quando e dove vederla; Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV; Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Miami, ecco quando torna in campo Sinner per la semifinale contro Zverev. Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami oggi a mezzanotte. I precedenti sorridono all’azzurro: l’orario della partita, il possibile avversario in finale e ... fanpage.it Dove vedere Sinner-Zverev, lo sport in tv di venerdì 27 marzoTra gli appuntamenti di oggi le prove del Gran Premio degli Stati Uniti, il calcio con l'amichevole Inghilterra-Uruguay ... msn.com Jannik Sinner a Miami torna a sfoderare il suo miglior livello e batte Tiafoe in due set, agevolmente. Prestazione importante dell’azzurro che ora aspetta Zverev o Cerundolo. - facebook.com facebook SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI Jannik domina Tiafoe in due set e continua il suo percorso senza sbavature: nessun parziale perso fin qui nel torneo. In semifinale affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev #Tennis #Sinner #MiamiOpen x.com