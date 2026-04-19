Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo | due amatori morti per malori che li hanno colti durante la gara
Durante la Granfondo di Torino di ciclismo, svoltasi domenica 19 aprile 2026, due partecipanti sono deceduti a causa di malori improvvisi mentre erano in corsa. La gara ha coinvolto diverse migliaia di appassionati e si è svolta principalmente lungo le strade della collina torinese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare le due persone colpite. La cronaca dell’evento si concentra su quanto accaduto durante la competizione.
Doppia tragedia oggi, domenica 19 aprile 2026, durante la Granfondo di Torino di ciclismo, a cui hanno partecipato alcune migliaia di appassionati e che si è tenuta principalmente sulle strade della collina. Due cicloamatori hanno perso la vita a causa di malori improvvisi, dovuti verosimilmente.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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