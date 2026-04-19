Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo | due amatori morti per malori che li hanno colti durante la gara

Durante la Granfondo di Torino di ciclismo, svoltasi domenica 19 aprile 2026, due partecipanti sono deceduti a causa di malori improvvisi mentre erano in corsa. La gara ha coinvolto diverse migliaia di appassionati e si è svolta principalmente lungo le strade della collina torinese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare le due persone colpite. La cronaca dell’evento si concentra su quanto accaduto durante la competizione.