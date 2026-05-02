Il presidente della Repubblica ha espresso cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, definendolo una figura di grande rilievo nello sport e sottolineando le qualità umane e sportive che lo hanno caratterizzato. In una dichiarazione, ha ricordato la sua personalità forte e la capacità di affrontare le avversità, anche dopo l’incidente che aveva avuto gravissime conseguenze. La notizia della morte ha suscitato reazioni di tristezza in tutto il paese.

ROMA – “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto), in una nota di cordoglio per la scomparsa dell’ex pilota Alex Zanardi, avvenuta ieri 1° maggio.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mattarella: “Profondo dolore per la morte di Alex Zanardi”

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