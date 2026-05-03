Donnarumma si è sposato nozze a sorpresa con Alessia Elefante e l’annuncio scherzoso sui social – FOTO

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della nazionale italiana, si è sposato con Alessia Elefante, sua compagna dal 2016. L’annuncio è stato dato attraverso un post sui social, accompagnato da una foto e da una didascalia scherzosa in cui si parla di un “contratto a lunga scadenza firmato”. Le nozze sono avvenute in modo improvviso e sono state rese pubbliche tramite i canali ufficiali del calciatore.

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