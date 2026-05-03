Donna vittima di violenza il Comune le offre riparo e le assegna la casa

Una donna vittima di violenza ha ricevuto in via urgente un alloggio di proprietà comunale, messo a disposizione per affrontare una situazione di grave disagio sociale ed economico. La decisione è stata presa dal Comune per garantire un riparo immediato e supportare la persona in difficoltà. L’assegnazione è avvenuta senza procedure ordinarie, in risposta a condizioni di emergenza.

Un alloggio di proprietà comunale è stato assegnato con procedura d’urgenza per far fronte a una situazione di forte disagio sociale ed economico. È quanto stabilito dal Comune di Piedimonte Matese.Il provvedimento nasce da un’istanza presentata nei mesi scorsi da una cittadina residente sul.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nessuna donna è al riparo dalla violenza economica: intervista all’economista femminista Azzurra RinaldiPaghe più basse, lavoro di cura non retribuito tutto sulle spalle delle donne, mercato del lavoro inaccessibile, educazione finanziaria inesistente:... Il Comune assegna il PalaBoxe, ma scattano le polemicheIl Comune di Latina ha aggiudicato la concessione del PalaBoxe alla Asd Boxe Latina, ma è già polemica sulla procedura, con la capogruppo del Pd,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Erogato a 26 donne contributo di solidarietà per il patrocinio legale - Autonome Provinz Bozen; Inaugurata la ’Stanza Rosa’ per tutelare le vittime di violenza; 'La violenza economica sia un reato', la Commissione femminicidio approva la relazione; Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlie. Contributo di solidarietà per cause contro autori di violenza, sono 26 le donne che ne hanno usufruito: ''Gli abusi non sono mai una questione privata e vanno denunciati''BOLZANO. Sono 26 ad oggi le donne che hanno usufruito del contributo di solidarietà per il patrocinino legale per intraprendere un'azione contro un autore di violenze. Con l’introduzione della legge p ... ildolomiti.it Dalla sopravvivenza alla cura: le donne vittime di violenza hanno diritto alla saluteTra paura, isolamento e difficoltà economiche, la prevenzione passa in secondo piano per chi vive situazioni di abuso. Un’iniziativa nazionale porta screening ... repubblica.it A colpirla sarebbe stata un’altra donna, conosciuta dalla vittima dell'aggressione facebook