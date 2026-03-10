Nessuna donna è al riparo dalla violenza economica | intervista all'economista femminista Azzurra Rinaldi

Nessuna donna è immune dalla violenza economica, che si manifesta attraverso paghe più basse, il carico di lavoro di cura non retribuito e un mercato del lavoro spesso inaccessibile. L’assenza di un’adeguata educazione finanziaria contribuisce a rafforzare questa realtà. In un’intervista, l’economista femminista Azzurra Rinaldi spiega come queste diverse forme di violenza colpiscano le donne quotidianamente.

Paghe più basse, lavoro di cura non retribuito tutto sulle spalle delle donne, mercato del lavoro inaccessibile, educazione finanziaria inesistente: sono tutte forma di violenza economica. Una forma di violenza subdola, spesso invisibile da quando viene normalizzata, di cui abbiamo parlato con Azzurra Rinaldi, economista femminista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Antonio Maria Rinaldi, la Lega propone l’economista come sindaco di Roma“La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative.

Tende un’imboscata all’ex moglie al porto di Baia e la picchia, la donna si rifugia dalla Guardia CostieraSul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato l'ex marito violento, un uomo di 43 anni.