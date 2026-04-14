Il Comune assegna il PalaBoxe ma scattano le polemiche

Il Comune di Latina ha affidato la gestione del PalaBoxe alla Asd Boxe Latina, suscitando subito reazioni di critica sulla modalità di assegnazione. La capogruppo del Pd ha annunciato un’interrogazione rivolta all’assessore allo Sport, chiedendo chiarimenti sulla procedura adottata. La decisione ha generato dibattito tra i consiglieri e gli attivisti, con alcune voci che contestano la trasparenza del procedimento. La vicenda resta al centro dell’attenzione politica locale.