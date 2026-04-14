Il Comune assegna il PalaBoxe ma scattano le polemiche
Il Comune di Latina ha affidato la gestione del PalaBoxe alla Asd Boxe Latina, suscitando subito reazioni di critica sulla modalità di assegnazione. La capogruppo del Pd ha annunciato un’interrogazione rivolta all’assessore allo Sport, chiedendo chiarimenti sulla procedura adottata. La decisione ha generato dibattito tra i consiglieri e gli attivisti, con alcune voci che contestano la trasparenza del procedimento. La vicenda resta al centro dell’attenzione politica locale.
Il Comune di Latina ha aggiudicato la concessione del PalaBoxe alla Asd Boxe Latina, ma è già polemica sulla procedura, con la capogruppo del Pd, Valeria Campagna, che annuncia una interrogazione in merito all’assegnazione, rivolta all’assessore allo Sport, “affinché vengano chiariti tutti gli.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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AVVISO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE ORTI URBANI in via Don Il Comune di Montesilvano ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione degli orti urbani in via Don e la formazione di una graduatoria per future assegnazioni. Scadenza domande: entro le - facebook.com facebook