Trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti | ipotesi malore

Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo, nel Casertano. La vittima indossava una canotta e si trovava distesa sul pavimento della camera da letto, circondata da escrementi di cani e gatti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i medici che hanno escluso segni di colluttazione. Attualmente si ipotizza un malore come causa del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da letto con addosso una canotta, circondata da?escrementi di animali. La donna viveva sola con circa trenta gatti e quattro cani. A dare l’allarme è stata una vicina che di solito le portava la spesa: martedì scorso non è riuscita a contattarla e ha deciso di entrare in casa con delle chiavi lasciate all’esterno. Poi la macrabra scoperta e la segnalazione ai carabinieri della locale stazione. Si ipotizza un malore, ma sul corpo è stata comunque disposta l’autopsia, che si terrà all’istituto di medicina legale di Caserta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti: ipotesi malore Notizie correlate Trovata morta in casa tra escrementi di animali: disposta l'autopsiaE' stata ritrovata in camera da letto con addosso una canotta riversa a terra e circondata da escrementi di animali. Malore fatale, 46enne trovata morta in casaUna donna di 46 anni, di origini romene, Maricica Banceanu, è stata trovata esanime all’interno della sua abitazione: a stroncarla sarebbe stato un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta, era morta da quasi un mese; Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa; Trovata in casa con il cadavere della madre morta, Polidori contro i commenti social: Indagini faranno luce sulla vicenda; Un’85enne trovata morta in casa. Arienzo, 56enne trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti: ipotesi maloreDramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da letto con addosso una ... msn.com 56enne trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti, ipotesi maloreDramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da letto con addosso una canotta, circondata da?escrementi di animali. La donna vive ... ansa.it Donna trovata morta nel bosco: ipotesi sbranata dai cani - facebook.com facebook Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagno x.com