Donna scende in strada con la figlia in braccio e il volto insanguinato | arrestato il compagno

Alle 1.20, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato una donna in via Foria, mentre camminava a piedi con il volto e la testa insanguinati. La donna teneva in braccio una bambina di 4 anni. Un'auto dei militari ha notato la scena e si è fermata, portando all'arresto del compagno della donna. La donna presentava ferite evidenti, mentre la bambina non riportava traumi visibili.

Erano le 1.20 quando i carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato una donna in via Foria, a piedi, con il volto e la testa sporchi di sangue e la figlia di 4 anni tra le braccia. La 25enne, di origine peruviana, ha raccontato di essere stata appena aggredita dal compagno convivente.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio a Vignale Monferrato, donna uccisa in strada: arrestato l’ex compagno Leggi anche: Scambia foto pedopornografiche della figlia e dei nipoti con il nuovo compagno. Arrestata donna di 48 anni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Re-exist, la solidarietà scende in strada: successo per il Camper Young Caritas ad Avellino; Fuscaldo, scende dall’auto per aprire il cancello: donna muore travolta · CosenzaChannel.it; Un anziano è stato investito da un ciclista, in quella strada serve più sicurezza!; Novoli scende in piazza per chiedere più sicurezza. Troppa criminalità. Serve una svolta. Donna scende in strada con la figlia in braccio e il volto insanguinato: arrestato il compagnoUna 25enne portata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. L’uomo fermato dai carabinieri: deve rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti ... napolitoday.it Fuscaldo, scende dall’auto per aprire il cancello: donna muore travoltaIl dramma nei pressi del cimitero, lungo la strada tra la Marina e il centro storico. Inutili i soccorsi, indagini in corso sulla dinamica ... cosenzachannel.it Scende per aprire cancello, donna muore travolta dalla propria auto nel Cosentino https://www.ecodellalocride.it/news/scende-per-aprire-cancello-donna-muore-travolta-dalla-propria-auto-nel-cosentino/ - facebook.com facebook