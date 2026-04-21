Femminicidio a Vignale Monferrato donna uccisa in strada | arrestato l’ex compagno

A Vignale Monferrato, una donna di 53 anni è stata trovata morta in strada. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 57 anni, ex compagno della vittima, in relazione all'omicidio. La Procura ha disposto un’autopsia e accertamenti tecnici per chiarire la dinamica dell’evento. Le indagini sono in corso per verificare eventuali dettagli e responsabilità.

La vittima è Loredana Ferrara, 53 anni. In manette il 57enne Silvio Gambetta. La Procura dispone autopsia e accertamenti tecnici sulla dinamica dell'omicidio Silvio Gambetta, 57 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Vercelli perché ritenuto responsabile del femminicidio dell’ex compagna Loredana Ferrara, 53 anni, uccisa nel tardo pomeriggio di ieri a Vignale Monferrato, nell’Alessandrino. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nelle immediate vicinanze del luogo del delitto, a rendere nota la notizia dell’arresto è stato il comando provinciale dell’Arma. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che il 57enne, alla guida di un pick-up, abbia inizialmente tentato di investire la donna imboccando la salita di piazza Italia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio a Vignale Monferrato, donna uccisa in strada: arrestato l’ex compagno ULTIM'ORA SGOZZA E UCCIDE LA EX IN STRADA: LOREDANA FERRARA AVEVA 53 ANNI - VIGNALE MONFERRATO Notizie correlate Omicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada, fermato l’ex compagnoABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredita e colpita alla gola in pieno centro Un fatto di sangue ha sconvolto Vignale Monferrato, piccolo centro... Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla golaUna donna di 53 anni è stata uccisa in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una coltellata alla gola. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Femminicidio a Vignale Monferrato, fermato l'ex convivente; Vignale Monferrato, uccisa dall'ex con coltellate alla gola; Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla gola; Femminicidio di Vignale, l’ex marito di Loredana: Uccisa la madre di nostra figlia, uomo terribile. Femminicidio a Vignale Monferrato: 53enne uccisa in strada a coltellate, fermato l’exUccisa a coltellate dall’ex compagno nel centro del paese a Vignale Monferrato: indagini su una relazione segnata da tensioni e possibili episodi di violenza pregressa. notizie.it Femminicidio a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola e uccisa in piazza. Fermato l'ex compagno. Erano entrambi podistiLa vittima è Federica Ferrara, l'assassino Silvio Gambetta, entrambi praticavano la corsa a buon livello. Il femminicidio nel pomeriggio in piazza Italia. Inutile l'intervento del 118. Vari testimoni ... torino.corriere.it La strage delle donne: l’ultima vittima è una 53enne accoltellata in strada a Vignale Monferrato, nell’Alessandrino. Fermato l’ex compagno. #Tg1 Manuela Gatti facebook Femminicidio a Vignale Monferrato, Alessandria: Loredana Ferrara, 53 anni, è stata accoltellata in strada nel tardo pomeriggio. Fatale il colpo alla gola. Fermato l'ex convivente, il 57enne Silvio Gambetta Il servizio di Manuela Gatti x.com