Scambia foto pedopornografiche della figlia e dei nipoti con il nuovo compagno Arrestata donna di 48 anni

Una donna di 48 anni è stata arrestata con l’accusa di aver scambiato foto pedopornografiche della figlia e dei nipoti con il suo nuovo compagno. L’indagine ha portato alla scoperta di materiale pornografico minorile e di attività di detenzione e accesso a contenuti illeciti. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine, che stanno procedendo con le verifiche del caso.

In manette anche lui. Gli inquirenti hanno raccolto foto e video in cui venivano riprese le parti intime dei minori. Tutto è partito dal racconto della bambina al padre Violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Sono le tre accuse rivolte a un uomo e una donna di 52 e 48 anni, arrestati nella mattinata del 14 marzo dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. La coppia era finita nel mirino delle indagini condotte dai militari, a seguito della denuncia presentata dal papà di una minorenne, rispetto allo scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. Per questo, dopo un'approfondita indagine e l'analisi dei dispositivi elettronici in possesso dei due, le procure di Treviso e Roma hanno ordinato la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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