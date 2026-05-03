Una lite tra due donne è degenerata in una rissa in un appartamento del quartiere Varignano a Viareggio, dove una delle due è stata ferita con più coltellate. L'episodio è avvenuto il 3 maggio 2026 e ha causato apprensione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Viareggio, 3 maggio 2026 – Paura in un appartamento nel quartiere Varignano a Viareggio. Una donna è stata accoltellata a più riprese da una rivale. Una lite sfociata poi in una violenta rissa. La donna ferita sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti. La lama non ha colpito organi vitali. Accade in mattinata. La vittima dell’accoltellamento è una donna di 47 anni. Cosa è accaduto. Da capire il movente del grave episodio. Le due donne hanno iniziato a litigare in casa, poi appunto è spuntata la lama. Le urla hanno attirato l’attenzione di altre persone ed è stato dato l’allarme al 118. Sono intervenute l’automedica di Viareggio e un’ambulanza della Croce Verde.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna accoltellata durante una lite sfociata in rissa: paura in un appartamento

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