L'ex allenatore di un atleta ha dichiarato al Corriere della Sera che la Wada avrebbe manipolato un campione di urina dell'atleta, descrivendo il fatto come estremamente grave. Inoltre, ha affermato di aver ricevuto messaggi in codice che gli chiedevano di abbandonare il suo ruolo e di allontanarsi dall'atleta. Le affermazioni sono state rilasciate nel corso di un'intervista e riguardano presunti interventi esterni nel processo di test antidoping.

Sandro Donati torna sulla vicenda Schwazer e attacca duramente la Wada e il sistema anti doping, implacabile soltanto contro il suo ex assistito. "Il sistema antidoping produce una positività costantemente limitata all’1% - spiega Donati -. Se la percentuale di quanti si dopano fosse davvero questa, il doping sarebbe irrilevante. Molti fatti dimostrano in modo inoppugnabile l’inefficacia del sistema. Per diversi anni il ministero italiano della Salute ha svolto migliaia di controlli antidoping, così come prevedeva la legge del 2000. Risultato? Una percentuale di positivi del 4%-5%. Quindi, cinque volte superiore a quella prodotta dal sistema sportivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donati: "La Wada ha manipolato l'urina di Schwazer, un fatto di gravità immane"

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