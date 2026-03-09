Dopo la sospensione decisa dai giudici, l’atleta ha dichiarato che non si fermerà e ha ricordato che qualcun altro ha affrontato situazioni simili in passato. Ha aggiunto che tutte le udienze e gli eventi legati al suo procedimento non hanno diminuito la sua determinazione a continuare. La sua volontà di proseguire sembra invariata nonostante le difficoltà incontrate.

“Tutte le udienze del caso che mi ha visto coinvolto e tutto quello che è successo di conseguenza non mi hanno tolto la voglia di andare avanti. Non saranno certo i tre minuti di stop di questo rientro a fermarmi. Qualcuno lo ha fatto tanti anni fa. Non lo farà adesso”. Alex Schwazer torna a parlare e lo fa dopo esser tornato nel campionato italiano a distanza di 14 anni dalla prima positività al doping e dieci anni dopo la seconda. Il marciatore altoatesino è tornato in gara ad Alessandria e per trequarti di gara è anche rimasto in testa con Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino. Poi la sospensione dei giudici per tre minuti, la ripartenza e la decisione di ritirarsi proprio quando stava pensando a vincere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sarà di certo questo stop a fermarmi. Qualcuno l’ha fatto anni fa”: Schwazer dopo la sospensione dei giudici

