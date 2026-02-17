Bologna è la città più disgustosa d’Italia | è sporca e c’è puzza di urina ovunque Mi ha fatto venire il mal di stomaco e la nausea | la denuncia di una tiktoker

“Bologna è la peggiore città italiana in cui sia mai stata. Puzza di urina, non viene pulita”. È la denuncia di Karosolotravel, influencer polacca famosa su Tiktok per i video dei suoi viaggi. La stessa influencer ha dichiarato che l’Italia è tra i suoi paesi preferiti e che tante città hanno fatto breccia nel suo cuore tranne una: Bologna. Il motivo? La sporcizia. Nei video pubblicati su Tiktok l’influencer alterna scorci turistici, bar, tortellini da passeggio e i famosi portici. Questi ultimi hanno attirato (in negativo) la sua attenzione: la tiktoker, infatti, inquadra i senza fissa dimora stesi a terra ma anche chiazze di urina sulle colonne storiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un influencer polacca ha pubblicato un video in cui descrive Bologna come la città più disgustosa d’Italia, accusando la città di essere sporca e di avere un odore persistente di urina.

Il video intitolato ‘Bologna città disgustosa’ ha fatto il giro del web, scatenando molte polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bologna è la città più disgustosa d'Italia, è sporca e puzza. Evitatela: il video della travel blogger supera le 400mila visualizzazioni; Bologna è la città più disgustosa d’Italia, è sporca e puzza. Evitatela, il video dell’influencer polacca diventa virale e infiamma la campagna elettorale; Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale sui social? C’entra la campagna elettorale; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana.

La video-denuncia della travel blogger: «Bologna è la città più disgustosa d’Italia»E' diventato virale il video di una travel blogger polacca sulle condizioni in cui versa Bologna. Seguita da poche migliaia di follower ha superato le 400.000 visualizzazioni. Karosolotravel documen ... msn.com

«Bologna è la città più disgustosa d’Italia, è sporca e puzza. Evitatela»: il video della travel blogger supera le 400mila visualizzazioniIl video di «Karosolotravel» è diventato virale e ha acceso anche il dibattito sociale e politico, in vista delle elezioni del 2027 ... corrieredibologna.corriere.it

Un video sui social riguardante Bologna sta facendo molto discutere. Viene definita "una città disgustosa". Il video dell’influencer polacca Karosolotravel, risale in realtà ad alcuni mesi fa. Nel dettaglio viene descritta come “la città più disgustosa d’Italia”, con ta facebook

«Bologna è la città più disgustosa». Il video fa 400mila visualizzazioni x.com