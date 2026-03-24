A pochi anni dalla sua tragica uccisione a Como, si apre ufficialmente il cammino verso gli altari per don Roberto: il prete che ha servito Cristo nel volto dei poveri fino all’ultimo respiro. Un annuncio che, davvero in pochi si aspettavano e che è arrivato pochissimi giorni dopo un’altra importante notizia: un altro sacerdote italiano si avvia verso gli onori degli altari. Si tratta di don Roberto Malgesini, ucciso da una persona senza fissa dimora nel 2020, di fronte alla chiesa di San Rocco a Como. Anche per lui, come è stato poco fa per don Peppe Diana, si apre il processo di beatificazione. A darne notizia è stato proprio il Vescovo della diocesi, monsignor Cantoni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Don Roberto Malgesini: il sacerdote ucciso verso la beatificazione

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