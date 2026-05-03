Avviata la causa di canonizzazione di don Roberto Malgesini

Nelle ultime ore è stato pubblicato ufficialmente l’editto che annuncia l’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione di don Roberto Malgesini. La comunicazione è stata diffusa nella diocesi di Como e nelle parrocchie dove il sacerdote ha svolto il suo ministero. Il vescovo ha firmato l’atto, che rende ufficiale l’inizio del procedimento per la possibile beatificazione del Servo di Dio.

È stato ufficialmente pubblicato e diffuso in queste ore, nella diocesi di Como e nelle parrocchie dove ha svolto il suo ministero, l’editto con cui il vescovo, cardinale Oscar Cantoni, annuncia l’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Roberto Malgesini. Il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Como, parte l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini? Cosa scoprirai Chi può segnalare documenti o testimonianze sulla vita del sacerdote? Come è avvenuta la tragica morte di don Roberto Malgesini?... Don Roberto Malgesini: il sacerdote ucciso verso la beatificazioneA pochi anni dalla sua tragica uccisione a Como, si apre ufficialmente il cammino verso gli altari per don Roberto: il prete che ha servito Cristo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avviata la causa di canonizzazione di don Roberto Malgesini; Canonizzazione Roberto Malgesini: pubblicato l’editto della Diocesi di Como; Avviata la causa di Canonizzazione di don Roberto Malgesini; Verso la santità, la Diocesi di Como avvia l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini. Verso la santità, la Diocesi di Como avvia l’iter per la beatificazione di don Roberto MalgesiniFirmato dal vescovo Oscar Cantoni il documento che apre ufficialmente la fase diocesana del processo e invita i fedeli a contribuire con testimonianze e documenti utili alla ricostruzione della vita d ... varesenews.it Don Roberto Malgesini verso la santità pubblicato l’Editto per la causa di CanonizzazioneViene ufficialmente pubblicato e diffuso in queste ore, in Diocesi di Como (nella parrocchia di origine e in quelle ... valtellinanews.it Canonizzazione Roberto Malgesini: pubblicato l’editto della Diocesi di Como #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook San Giuseppe Uscire o restare In studio a @padrepiotv ho presentato questa mia pubblicazione dedicata a don Roberto Malgesini, ammazzato 6 anni fa. Chi non ha visto "VERSO GLI ALTARI" metto link #youtube GRAZIE #redscarlet #televisione #scrittor x.com