Dominio sull’Inter Toroc e Castaldo da applausi | la Primavera avvicina ancora i playoff

Nel match di Primavera, il Bologna ha battuto l’Inter con il punteggio di 2-1. Taho ha segnato all’inizio del secondo tempo, mentre Della Mora e Garonetti, entrati a inizio primo tempo, hanno contribuito alla vittoria. Tra i protagonisti in campo, Toroc e Castaldo hanno ricevuto applausi per le loro prestazioni. La vittoria permette al Bologna di avvicinarsi ai playoff, mentre l’Inter resta indietro in classifica.

INTER 1 BOLOGNA 2 INTER: Taho (1’ st Farronato); Della Mora, Garonetti (8’ pt Bovio), Maye, Marello; Zanchetta, Cerpelletti, Venturini; Zouin, Mosconi (20’ st Kukulis), El Mahboubi (29’ st Pinotti). A disp. Zarate, Putsen, Nenna, Mancuso, Williamson, Carrara, Jakirovic. All. Carbone. BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Saputo (23’ st Jaku), Nordvall (Libra), Lai; Negri (36’ st Anastasio), Toroc (29’ st Lo Monaco); Castaldo (30’ st Ravaglioli). A disp. Gnudi, Briguglio, Tupec, Castillo, Pantaleoni, Rossitto. All. Morrone. Arbitro: Pacella di Roma 2. Reti: 16’ pt Toroc, 30’ pt Castaldo, 39’ st Zanchetta. Note: ammoniti Toroc, Marello, Della Mora.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dominio sull’Inter. Toroc e Castaldo da applausi: la Primavera avvicina ancora i playoff Notizie correlate Primavera da applausi: l’Arezzo vola ai playoff, weekend intenso per tutto il vivaioUn fine settimana ricco di emozioni e risultati per il settore giovanile amaranto, impreziosito soprattutto dall’impresa della Primavera, capace di... Leggi anche: Coppa Italia Primavera, Inter 0-3 Juventus: nerazzurri eliminati, dominio bianconero