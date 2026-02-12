Coppa Italia Primavera Inter 0-3 Juventus | nerazzurri eliminati dominio bianconero

L’Inter Primavera perde 3-0 contro la Juventus e viene eliminata dalla Coppa Italia. I nerazzurri non riescono a fermare il pressing bianconero e subiscono tre gol che chiudono ogni speranza di qualificazione. La partita si è giocata senza troppi fronzoli, con la Juventus che ha dominato dall’inizio alla fine.

Coppa Italia Primavera. L' Inter Primavera inciampa ancora contro la Juventus e vede interrompersi il proprio cammino in Coppa Italia. Dopo le due sconfitte in campionato, i nerazzurri di Benny Carbone cadono per la terza volta in stagione contro i bianconeri, questa volta nei quarti di finale, con un netto 0-3 che vale l'eliminazione dalla competizione. Un risultato pesante, che certifica un tabù ormai evidente nei confronti della formazione torinese. Il punteggio finale forse non racconta fino in fondo l'equilibrio visto in alcuni tratti della gara, ma fotografa comunque una superiorità juventina che, numeri alla mano, diventa difficile da ignorare.

