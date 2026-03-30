Durante il fine settimana, il settore giovanile ha ottenuto risultati significativi, con la formazione Primavera che ha vinto 3-0 a Cerignola. Questa vittoria ha garantito la qualificazione ai playoff. Il settore giovanile ha registrato anche altri risultati positivi, contribuendo a un weekend intenso per la squadra e il vivaio.

Un fine settimana ricco di emozioni e risultati per il settore giovanile amaranto, impreziosito soprattutto dall’impresa della Primavera, capace di conquistare a Cerignola una vittoria netta e pesantissima per 3-0 che vale la matematica qualificazione ai playoff. Un traguardo di grande valore, tutt’altro che scontato a inizio stagione. Dopo la promozione in Primavera 3, infatti, confermarsi ad alti livelli rappresentava una sfida complessa: il gruppo guidato da mister Bricca ha saputo affrontarla con maturità, continuità e una crescita costante che ha portato a un’identità di squadra sempre più definita. Complimenti allo staff e ai ragazzi per un risultato che dà prestigio al club e certifica la qualità del lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Primavera da applausi: l’Arezzo vola ai playoff, weekend intenso per tutto il vivaio

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