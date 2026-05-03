Dominio Bulega in Ungheria è leggenda | Un altro weekend fantastico che mi rende molto felice

Da riminitoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Bulega ha conquistato un nuovo weekend di successi in Ungheria, confermando la sua abilità in Superbike. Dopo aver stabilito un record di vittorie consecutive, il pilota italiano ha deciso di mettere ulteriormente il suo nome in evidenza nel campionato. La sua performance ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della categoria.

Chiamatelo pure "Il Cannibale". Nicolò Bulega non si ferma più e, dopo aver abbattuto il record di vittorie consecutive nella giornata di ieri, ha deciso di incidere il proprio nome in modo indelebile nel libro d’oro della Superbike. Con il successo in Gara 2 al Balaton Park, il talento riminese.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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