Superbike tutto pronto per il weekend di Assen | Bulega vuole proseguire nel suo dominio assoluto

Il Mondiale Superbike 2026 si appresta a tornare in pista per il terzo appuntamento stagionale, il Gran Premio di Assen, che si svolgerà sulla storica pista olandese nota come “Università delle moto”. La gara si terrà nel fine settimana e vedrà nuovamente protagonisti i piloti in competizione, con un attenzione particolare a quello che sarà il tentativo di Bottura di mantenere il suo vantaggio in classifica.

Torna in scena il Mondiale superbike 2026 e lo farà con il terzo appuntamento della stagione, ovvero il Gran Premio di Olanda che, come tradizione, si disputerà sulla splendida pista di Assen la cosiddetta “Università delle moto”. Il round olandese che, come sempre, dovrà far fronte anche al meteo particolarmente ballerino a quelle latitudini, sarà totalmente incentrato su una domanda: “Proseguirà imperterrito il dominio di Nicolò Bulega”? Inutile girarci attorno, quello che sta facendo il pilota del team Ducati è sotto gli occhi di tutti e la sua voglia di titolo è immensa. Si sapeva che il pilota emiliano classe 1999 sarebbe stato il grande (se non unico) favorito di questa annata e la pista lo sta ampiamente confermato.🔗 Leggi su Oasport.it

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