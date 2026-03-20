Una festa rossoblù si svolge all’Olimpico dopo la vittoria del Bologna. Dallinga realizza un assist decisivo, mentre Bernardeschi si conferma come elemento fondamentale della squadra. Ravaglia riceve un voto 7, sebbene non sia particolarmente reattivo nel momento in cui Ndicka segna di testa, con Lucumi che si assume la maggior parte della responsabilità.

Ravaglia 7 Non mostra grande reattività quando Ndicka lo fulmina di testa, ma lì il vero ‘colpevole’ è Lucumi. Zero responsabilità sugli altri due gol giallorossi, in paio di parate pesanti e nel finale uscite che danno sicurezza. Zortea 7 Neutralizza Wesley senza rinunciare a pungere. E in area capita al momento giusto quando al 45’ El Shaarawy lo stende causando il rigore del 2-1. Corre fino alla fine. Vitik 6,5 Stende Malen guadagnandosi il giallo. Può poco nell’azione del dell’1-1, perché si ritrova da solo a contendere il pallone tra Ndicka e Mancini (che con mestiere lo ostacola). Lucumi 7,5 E’ un peccato che macchi appena la sua prestazione con la dormita su Ndicka da cui nasce l’1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Festa rossoblù all’0limpico. Dallinga, un assist che vale oro. Bernardeschi è l’uomo in più. Ravaglia: il cuore di Bologna

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