Dopo la sconfitta del Napoli, l’Inter ha la possibilità di conquistare lo scudetto già nella prossima giornata. Se i nerazzurri vincessero la partita in programma domenica, potrebbero assicurarsi matematicamente il titolo di campione d’Italia. La squadra di Milano si trova a pochi punti di distanza dalla vetta e, grazie ai risultati attesi dagli altri incontri, una vittoria potrebbe essere sufficiente per la conquista del titolo.

Se l’anno scorso l’uomo della provvidenza per il Napoli era stato Pedro — autore della doppietta che il 18 maggio bloccò l’Inter di Inzaghi — quest’anno gli eroi nerazzurri potrebbero essere, a sorpresa, il duo Cancellieri-Basic, autori dei gol della vittoria della Lazio al Maradona, che ha spianato la strada all'Inter. I ragazzi di Chivu già nel prossimo turno di campionato potrebbero cucirsi sul petto il 21° scudetto. Tutto dipenderà però anche da cosa faranno Napoli e Milan, inseguitrici a distanza dei nerazzurri. Ecco le combinazioni scudetto per il prossimo weekend. La festa nerazzurra scatterà domenica se. L'Inter vince contro il Torino, il Napoli non batte la Cremonese e il Milan ottiene meno di 6 punti tra Verona (in campo domani) e Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, quando arriva lo scudetto? Anche domenica prossima se...

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L’Inter riporta l’orologio della storia della rivalità con il Milan a 35 anni fa: dal 1991 l’Inter non aveva 2 scudetti di vantaggio sul Milan. Con il 21esimo a 19 ristabilisce l’ordine di quando erano addirittura 13 a 11. Negli ultimi 20 anni addirittura 8 scudetti Inter e 2 x.com