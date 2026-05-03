Domenica tra sole e nubi ma peggioramento in arrivo alla sera

Domenica a Parma si è caratterizzata per una mattinata con sole e poche nuvole, senza pioggia per buona parte della giornata. Nel pomeriggio il cielo si è mostrato in parte nuvoloso, ma senza particolari criticità. Tuttavia, in serata sono previste condizioni meteorologiche peggiorative, con un aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni. La giornata si è svolta senza eventi significativi dal punto di vista atmosferico.

Giornata nel complesso stabile su Parma, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni per gran parte delle ore. Secondo le previsioni, solo dal tardo pomeriggio-sera si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, preludio a un cambiamento più marcato. Le temperature.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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