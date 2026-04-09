Le previsioni indicano che le temperature rimarranno sopra le medie stagionali fino a venerdì, mentre nel fine settimana il clima diventerà più fresco e variabile. Si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da domenica sera, con un cambiamento nel tempo che porterà pioggia e un calo delle temperature. Le ultime settimane hanno registrato condizioni più miti del normale, con massime intorno ai 25 gradi e un cielo prevalentemente sereno.

L e giornate di queste ultime settimane, hanno avuto un sapore fuori stagione. In molte città si sono toccati i 25 gradi, il sole ha dominato la scena, con poche nuvole e un clima che ha diffuso in tutti noi una sensazione di anticipo d’estate. Del resto si sa aprile è un mese che ama sorprendere. Eppure, come spesso succede in primavera, sembra trattarsi di una parentesi. Già nel fine settimana le previsioni meteo indicano che qualcosa potrebbe iniziare a mutare. Dopo il grande caldo, in Alto Adige torna la neve X Previsioni meteo, dal caldo estivo al maltempo. Le previsioni non sono allarmanti e non ci sarà da riprendere dall’armadio il piumino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Temperature ancora fuori stagione fino a venerdì, ma il fine settimana riporta un clima più fresco e variabile, con un peggioramento atteso da domenica sera

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Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre

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Meteo, esplode la primavera: punte di 26 gradi e sole sull'Italia. Ecco quanto durerà il caldo fuori stagioneGià da giovedì i valori termici torneranno nella media del periodo (e talvolta anche sotto). La seconda decade del mese sarà all'insegna di un tempo più variabile ... today.it

Temperature estive ieri in Trentino, ora la svolta: attese piogge da lunedì. - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #9aprile - Cieli poco nuvolosi su tutta la Sardegna, ma con prevalenza di alta pressione. Venti in generale di debole intensità e di provenienza variabile ovunque con mari quasi calmi. Temperature medie comprese tra 12 e 25°C. x.com