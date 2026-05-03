Domenica nera sulle strade del Nord Ciociaria Auto nella scarpata sull' Anticolana e centauro grave a Campocatino

Domenica 3 maggio 2026 si è segnalata una serie di incidenti sulle strade del Nord Ciociaria. Un’auto è finita in una scarpata lungo la strada Anticolana, mentre un centauro ha riportato ferite gravi a Campocatino. Il traffico ha subito rallentamenti e i soccorsi sono intervenuti in entrambe le situazioni. La giornata si è conclusa con un bilancio di vittime e feriti.

È un bilancio pesante quello che si registra sulle strade del nord della Ciociaria in questa domenica 3 maggio 2026. Nel giro di poche ore, le arterie della zona sono state teatro di due distinti e gravi incidenti stradali che hanno coinvolto automobilisti e motociclisti, richiedendo un massiccio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Scontro auto-moto e centauro in fondo a scarpata, è graveMolti i motociclisti sulle strade nella giornata di sabato 18 aprile 2026, complice il bel tempo. Ancora sangue sulle strade. Auto nella scarpata, muore a 18 anni. Feriti gli amici che erano con leiUna giovane originaria di Ferrara è morta in incidente lungo l’argine del Po, nel Rodigino.