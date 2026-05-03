Domenica In torna domenica 3 maggio alle 14.00 su Rai 1, con Mara Venier alla conduzione. La puntata si apre con un ospite speciale, mentre si discute anche di un caso giudiziario riguardante un omicidio. Oltre a questo, sono annunciati due grandi ospiti che interverranno durante la trasmissione. La puntata si presenta ricca di interventi e approfondimenti legati a fatti di cronaca e personaggi noti.

La nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 3 maggio alle 14.00 su Rai 1, si apre con un ospite d’eccezione. Protagonista dell’apertura sarà Al Bano, che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Non mancherà la musica, con alcune delle sue canzoni più amate eseguite dal vivo, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Un momento che promette emozione e nostalgia. Luciana Littizzetto presenta il suo primo romanzo. In collegamento da Milano interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare al pubblico il suo debutto letterario. Il suo libro, “Il tempo del la la la”, sarà al centro dell’intervista, tra curiosità, ironia e riflessioni personali.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Domenica In, Mara Venier tra il caso Garlasco e due grandi ospiti

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