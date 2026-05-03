Domenica 3 maggio alle 14 torna l’appuntamento con “Domenica In”, condotto da Mara Venier. La trasmissione si aprirà con un ospite molto speciale, che interverrà in prima serata. La conduttrice accoglierà anche due ospiti, pronti a partecipare alla puntata. La trasmissione sarà trasmessa sulla rete televisiva nazionale, offrendo uno spazio dedicato a interviste e momenti di intrattenimento.

Sarà un ospite molto speciale ad aprire “ Domenica In “, il programma condotto da Mara Venier, in onda domenica 3 maggio alle 14.00 su Rai1, come sempre in diretta. Al Bano sarà protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. In collegamento da Milano, interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo “ Il tempo del la la la ”. Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di “ Qui con me ”, in chiave acustica piano e voce.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER TRA GARLASCO E DUE OSPITI DA PRIMA SERATA

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