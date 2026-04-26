Domenica In i Pooh e Sal Da Vinci ospiti oggi di Mara Venier

Nella puntata di oggi di Domenica In, in onda alle 14, Mara Venier conduce uno show con ospiti musicali come i Pooh e Sal Da Vinci. La trasmissione vede anche la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La puntata si svolge nel pomeriggio di domenica 26 aprile e si concentra sull’intrattenimento con esibizioni e interviste.

(Adnkronos) – Grande musica a Domenica In oggi, domenica 26 aprile, nella nuova puntata in onda alle 14 e condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, in studio per presentare il nuovo 'Pooh 60: La nostra storia', la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni di carriera della band. Il gruppo si esibirà proponendo i successi più amati. Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si racconterà in un'intervista tra carriera e vita privata. Quindi, si...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026: ha vinto Sal da Vinci, ha vinto la restaurazione

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Domenica In, ospiti di Mara Venier e anticipazioni puntata di oggi 26 aprile; Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati: Terza puntata Video; RAI 2 * PLAYLIST - 25/04(14.00) : SAL DA VINCI E MICHELE BRAVI PROTAGONISTI, OMAGGIO AI POOH PER I 60 ANNI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Sal da Vinci ospite di Pio e Amedeo a Stanno Tutti Invitati: le anticipazioni dell'ultimo appuntamento.

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